Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


23 Aralık 2024 13:07
Ücretli Öğretmenlikte Geçen sürelerin Derece Kademeye intibakı

Arkadaşlar merhaba biliyorsunuz mebte 21 aralık 2024 tarih 32759 sayılı resmi gazetede yayınlanan madde 12 i bendinde ( ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere ders ücreti karşılığı görev yapılan süreler ) maddesi eklendi yönetmeliğe bu kapsamda düz memur olarak çalışan ben geçmiş dönemdeki bu sigorta dökümüne dayanarak derece kademe intibakı isteyebilir miyim bu konuda benzer durumda olan arkadaşlar yorum yazabilirler mi teşekkürler

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