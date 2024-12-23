Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Aralık 2024 13:47
Şimdi de kılavuz mu bekleyeceğiz
Kanun bekle, yönetmelik bekle şimdi ise kılavuzu bekliyoruz. 31 Aralıktan önce başvuruyu geçtim eğitimler bitmezse bile Ocak 15e bu iş yetişmez.

R. Netsk
Aday Memur
23 Aralık 2024 13:53

diyelim ki yetişmedi ne olacak yıllarca mahrum kalan insanlar var bu ödenekten. Bekleme bak işine


cemol
Genel Müdür
23 Aralık 2024 13:56

güya bugün kılavuz yayınlanıp iki güne eğimler başlıyor haftaya sertifika işi tamamdı


bersan_42
Şef
23 Aralık 2024 14:48

İhtimal dahilinde 27 aralıkta kılavuz yayınlanacak. eğitimler başlayacak ve ocak'a yetişecek...


Teknikerok
Aday Memur
23 Aralık 2024 15:05

Göya kılavuz "hazırdı" hemen yönetmelik çıksın beraber ilan edilecekti. Ya destekli sallayın bari 1,5-2 yıldır öğretmenler göz göre göre kandırılıyor ve kanun çıkarılmıyor. O çıkıyor yönetmelikte aynı hikaye "ne kadar sallasak o kadar ücret vermeyiz" yönetmelik çıkıyor kılavuzda da aynısı. Olsun size muhtaç olduklarında bunları unutmayın ona göre davranın o yeter.

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