Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Aralık 2024 14:10
KİT mi ,4B mi?

Memlekette 4 B mi farklı bir şehirde Kit mi


fsp1907
Aday Memur
23 Aralık 2024 14:12

Ne kadar farklı olduğuna göre değişir hocam


cileklivotka
Aday Memur
23 Aralık 2024 14:22

Memlekete yakın bir kit kurumu hocam

fsp1907, 4 saat önce

Ne kadar farklı olduğuna göre değişir hocam


KIPIRTI27
Aday Memur
23 Aralık 2024 15:23

Aynı şehirde kit yapılanması varsa atanılan unvanda kadro varsa illaki bir gün nakil olunur.


dopetr
Memur
23 Aralık 2024 15:46

kesinlikle memlekette 4b. maaş farkı zaten azaldı. evin köyünde varsa memlekette tadından yenmez.


cileklivotka
Aday Memur
23 Aralık 2024 15:48

Hocam haklısınız lakin bazen maaş farkı ve diğer haklar kitte çalışmakta etkili oluyor.

dopetr, 3 saat önce

kesinlikle memlekette 4b. maaş farkı zaten azaldı. evin köyünde varsa memlekette tadından yenmez.


mratanamayan
Aday Memur
23 Aralık 2024 16:03

memur ünvanı için 4b maaş 38 - 39 lira kit maaşı 45 - 46 lira sen düşün


RalphLauren
23 Aralık 2024 17:32

kirasız 4B

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