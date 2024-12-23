Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Aralık 2024 14:13
Tayin hususunda bilgi

Arkadaslar babam yanlız yasıyor ve kronik tansiyon hastası. rapor ve yanlız olması sebebi ile tayin istesem olurmu acaba ?


Reamonn42
Memur
23 Aralık 2024 14:32

Kronik tansiyon hastası olması ve yalnız yaşaması maalesef tek başına geçerli bir tayin sebebi değil. Ancak babanızın tansiyon hastalığının tedavisinin bulunduğu yerde olmadığına dair bir heyet raporu ve sizden başka bakacak kimsenin bulunmadığını ispatlar belgeler koyabilirseniz başvuruda bulunmanızda fayda var


czob
Aday Memur
23 Aralık 2024 14:48

tesekkurler.

Reamonn42, 2 saat önce

Kronik tansiyon hastası olması ve yalnız yaşaması maalesef tek başına geçerli bir tayin sebebi değil. Ancak babanızın tansiyon hastalığının tedavisinin bulunduğu yerde olmadığına dair bir heyet raporu ve sizden başka bakacak kimsenin bulunmadığını ispatlar belgeler koyabilirseniz başvuruda bulunmanızda fayda var

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