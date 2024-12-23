Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Aralık 2024 14:38
özelleştirme yok reform yalan
kesin bilgi

dollylenovo
Aday Memur
23 Aralık 2024 14:55

Yalancıyı öpmüyorlar nasılsa


dopetr
Memur
23 Aralık 2024 15:46

kaynak ?


kaanatli
Şube Müdürü
23 Aralık 2024 15:50

Özelleşme yok zaten, özerkleşme var...

dopetr, 19 dk. önce

kaynak ?

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