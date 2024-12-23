KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


23 Aralık 2024 15:16
2025 KPSS A Çalışmaları Nasıl Gidiyor?

Neler yapıyorsunuz bir beyin fırtınası yapalım dedim.

Bende bu yıl KPSS A'ya gireceğim. Şöyle 80 üzeri puan yaptık mı olur gibi :)

Çalışmalar nasıl gidiyor?

GYGK ile beraber alan derslerine mi çalışıyorsunuz yoksa tüm ağırlığı alan derslerine mi veriyorsunuz?

Yıllar evvel hukuk son sınıfta okulu bıraktığım için hukuk derslerini ağırdan alıyorum daha başlamadım, tekrar gibi olacak. (Şu an iktisat mezunuyum)

Hukuk, iktisat, maliye, muhasebe derslerinden size göre en ağırı, çalışması en zor hangileri sıralama yapacak olursak?

Çok Yazılan Konular

Adli yargı sınavı 2024Atama için kadrolar ne zaman gelir ve en iyi nereden takip edebilirim?A grubundan B grubuna geçişUzman yrd. dil şartıA grubu mu B grubu mu?Merkez uzman ve müfettişlerin özlük haklarıAdli İdari Hakimlik Kursu alanlar

Sözlük

simit 2 yıpranmış banknotlar değiştirilebilir mi 1 düşman 1 21 aralık 2 azizdir başa değer 1 dilber 1 adıyaman 1 dede korkut 1 değişik yollarda 1 Yarın yokmuşcasına yemek yiyen insan 1

Son Haberler

Narin Güran'ın cinayeti davasında 'toplantı' görüntüleri inceleniyor12 yaşındaki Erdem okul bahçesinde düşüp beyin kanaması geçirdiBakanlık açıkladı: Belgrad Ormanı'nın işletmesi DKMP'ye devredildiCumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandıTaziye evi önünde bıçaklı kavga: 2 yaralı

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım