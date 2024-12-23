Memuriyetten ihraç, SSK EYT emeklilik, Mahkeme kararı ile göreve iade olunması halindeki durum.

Devlet memuru olarak görev yapmakta iken Devlet Memurları Yasasının 125/E-g maddesi gereğince memuriyetten çıkarılma cezası aldım. Bu işleme karşı idari yargıda dava açtım. Hakkımda aynı zamanda ceza yargılaması da olduğu için idari yargıdaki dava, ceza davasının sonucunu beklemektedir. Memuriyetten ihraç olduktan sonra hakkımdaki ceza davası ve idari yargıdaki dava halen sürdüğü için SSK lı olarak özel bir kurumda çalışmaya başladım. Bu esnada EYT yasası çıktı ve ben de EYT?den faydalandığım için bu ay itibariyle SSK dan emeklilik başvurusunda bulundum.(Hakkımdaki ceza yargılaması (çok sanıklı bir dava) ve bu davanın sonucunu bekleyen idari yargıdaki dava 10 yıldır devam ettiği ve daha devam edeceği olası olduğu için)

Açtığım dava sonucu İdare Mahkemesince memuriyetten çıkarılma cezasının iptali ile memuriyet görevime iade kararı verildiği zaman, o ana kadar almakta olduğum emekli maaşlarının iadesi- geri istenilmesi gibi bir durum söz konusu olur mu?

Bilgi paylaşabilirseniz memnun olurum.