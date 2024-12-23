Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Aralık 2024 16:25
Kurumlar Arası Geçiş tecrübe aktarımı

Merhaba herkese, hizmetli memur olarak bir genel müdürlükte çalışıyorum. sözleşmeliden kadroya geçtim. 2 yıldır çalışıyorum. psikoloji mezunuyum ve psikolog olarak bir kuruma geçiş yapmak istiyorum. bu konuda bilgisi ve deneyimi olanlar paylaşabilir mi?


pekgozenes
Aday Memur
23 Aralık 2024 17:19

kpss veya ünvan değişikliği yapmadan psikolog ünvanını alamazsın...

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırMemurlara bayram ikramiyesi verilmelidirMemurlar net refah payı için haber yapsın.Sizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2025 yılı enflasyonu kaç çıkar?Çocuk yardımı artmalı2024 aralık ayı enflasyon tahminleri2024 Aralık maaşlarımızı yazalım

Sözlük

değişik yollarda 1 Didier Drogba 1 3'ü bir arada 1 dilber 1 tiflis 1 fenerbahceli olmak 1 deve kuşu 1 ömer üründül 1 güne bir söz bırak 5 olmamama 2

Son Haberler

MEB'den adalet sistemi içindeki çocuklar için özel kılavuzMedya devi satıldı: Ciner Yayın Holding medyadan çıkıyor!12 yaşındaki Erdem okul bahçesinde düşüp beyin kanaması geçirdiBelediyeye çöp toplama hizmetinden dolayı 90 milyon liralık icraYÖK'ten eğitimde yeni dönem: Mezun istihdamı öncelikli hedef

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım