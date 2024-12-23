Kamu Mühendisleri Can Çekişirken Uzmanlara İyileştirme Müjdesi! Mühendislerin Suçu Ne?

Kamu mühendisleri olarak hiyerarşi kurduğumuz hukukçular ve tıpçıların maaşları öncesinde yakınımızdayken yapılan iyileştirmelerle maaşımızın en az iki üç katı hale geldi. Öğretmenler %20 alt maaş alırken %20 üst alır hale geldi. Sendika kurarak, gündem oluşturarak, adeta çırpınarak istediğimiz haklarımıza karşı kulaklar kapatılırken şimdi uzmanlara ekstra iyileştirme geleceği haberleri çıkıyor.

Tek bir soru sormak istiyorum, mühendisler neden yok sayılıyor? Mühendislerin suçu ne?