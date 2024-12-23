Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Aralık 2024 17:06
Kamu Mühendisleri Can Çekişirken Uzmanlara İyileştirme Müjdesi! Mühendislerin Suçu Ne?

Kamu mühendisleri olarak hiyerarşi kurduğumuz hukukçular ve tıpçıların maaşları öncesinde yakınımızdayken yapılan iyileştirmelerle maaşımızın en az iki üç katı hale geldi. Öğretmenler %20 alt maaş alırken %20 üst alır hale geldi. Sendika kurarak, gündem oluşturarak, adeta çırpınarak istediğimiz haklarımıza karşı kulaklar kapatılırken şimdi uzmanlara ekstra iyileştirme geleceği haberleri çıkıyor.

Tek bir soru sormak istiyorum, mühendisler neden yok sayılıyor? Mühendislerin suçu ne?


whedr
Şef
23 Aralık 2024 17:14

Yalan tablolarla hak aramaya devam ediyorsunuz hala akıllanmadınız. Doğru bilgilerle önce paylaşım yapın , olmadı mı hakkınızı eylemlerle veya iş yavaşlatmayla almaya çalışın. Eğer bunu yapmıyorsanız geriye tek lobicilik kalıyor ki o iş mühendislerde yok.


kitabınortası
Daire Başkanı
23 Aralık 2024 17:20

Haklısınız, karar mekanizmalarının etrafı lobici uzmanlarla çevrili.


kitabınortası
Daire Başkanı
23 Aralık 2024 17:20

Haklısınız, karar mekanizmalarının etrafı lobici uzmanlarla çevrili.

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