Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Aralık 2024 17:55
Dilekçe reddine dava açılır mı

Arkadaşlar 5 yıldır istanbukda büyük bi hastanede patoloji laboratuvarında çalışıyorum kadroluyum kendi bölümüm tıbbı laboratuvar teknikeri . Ben kendi evime yakın yere sürekli dilekçe istiyorum hep red alıyorum . En son yine kendi çalıştığım hastane personel yetersizliğini il sağlığa bildirdiği için il sağlık dilekçeme yine red vermiş . Çok çaresizim artık bıktım dava filan açabiliyor muyuz personel eksikse eksik alsınlar benim suçum ne yahu

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