657'ye 4D'li amir yakışır mı?

İki yıldır bulunduğum kurumda başımda 4D'li teknisyen olduğunu söyleyen bir eleman var. Sözlü ve yazılı olarak bunu şikayet edeceğim. Elimde kanıt olarak neler ile gitmeliyim? Teknisyen kadrosu 4D için geçerli midir?

Çift lisans mezunu, yüksek lisans yapan, 23 yaşında bir YHS'liyim. Durum dayanılmayacak noktada. Onun temizlik yapmama hakkı var mı?

*Sabah ben çöp arabasını boşaltırken, yerdeki izmaritleri toplarken başımda sigara içer

*Temizliğimi yaptıktan sonra ardımdan kontrol eder ve daire başkanına bilgi verir

*Şef olarak bütün izinlerimi haber ederim, akşam mesaiden çıkmadan önce kesinlikle görünürüm