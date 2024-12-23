4b sözleşmeli personel icra

Bir kaç bankaya borcu olan borçları icraya düşen sözleşmeli personel borçlarından dolayı herhangi bir yaptırıma uğrar mı? Bu durum mesleğini etkiler mi?

Bir kaç bankaya borcu olan borçları icraya düşen sözleşmeli personel borçlarından dolayı herhangi bir yaptırıma uğrar mı? Bu durum mesleğini etkiler mi?