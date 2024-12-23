Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


23 Aralık 2024 18:01
4b sözleşmeli personel icra
Bir kaç bankaya borcu olan borçları icraya düşen sözleşmeli personel borçlarından dolayı herhangi bir yaptırıma uğrar mı? Bu durum mesleğini etkiler mi?

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