Sözleşmeli personel alim ilanına başvurularda mülakata gidilmediğinde veya sozlesme imzalanmadığın da bir cezası varmı 1 yıl bekleme gibi ve böyle vazgeçme durumunda birsey yapılması gerekir mi?

Sözleşmeli personel alim ilanına başvurularda mülakata gidilmediğinde veya sozlesme imzalanmadığın da bir cezası varmı 1 yıl bekleme gibi ve böyle vazgeçme durumunda birsey yapılması gerekir mi?