Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Aralık 2024 19:00
ÖMK Kılavuzu bugün yayınlanacak. Hayırlı olsun...

ÖMK Kılavuzu bugün yayınlanacak. Hayırlı olsun...


Özgürlükzamanı
Şef
23 Aralık 2024 19:02

Yayınlandı


Özgürlükzamanı
Şef
23 Aralık 2024 19:03

https://personel.meb.gov.tr/www/2024-yili-ogretmenlik-meslegi-kariyer-basamaklarinda-ilerlemeye-iliskin-kilavuz/icerik/1585


jajacoelho
Genel Müdür
23 Aralık 2024 19:15

1 ay acemi askerlik sayılmadığı için 13 ekimde 20 yılımı dolduracağım..meb in son tarihi nisan sonu yapması yılda 3 defa eğitim yapılacağı ve bizim de son grupta olduğumuzu gösteriyor.Tüm eğitimler online gözüküyor.Umarım bakanlık 2025 yılı 2. ve 3. gruplar eğitimini yüz yüze veya akademide yapacak şeklinde bir garabette bulunmaz.


odtulu962014
Aday Memur
23 Aralık 2024 19:32
Mebbiste hizmet güncellemesi yapılıyor.'Yeni yönetmelik kapsamında güncelleme çalışması yapılmaktadır.' yaziyor .Hayırlı olsun herkese

b3rn4
Müsteşar
23 Aralık 2024 19:36

ÖBA çökecek. Eğitim ne zaman tamamlanırsa maaş o zaman hakedilecekmiş.


Esraafad
Aday Memur
23 Aralık 2024 19:46

Kim dedi , kılavuzda sertifikaların düzenleme tarihi 5 Mayıs yazıyor, 15 Mayıs maaşına ancak yetişiyor

b3rn4, 1 saat önce

ÖBA çökecek. Eğitim ne zaman tamamlanırsa maaş o zaman hakedilecekmiş.


Gelecene
23 Aralık 2024 19:54

Eşim 7 Şubat 2022de atandı 1 ay bedelli askerlik yaptı eş durumu tayini yapabilir mi ?


Pratik Hoca
Memur
23 Aralık 2024 19:56

Hocam bende askerlik sebebşyle 26 haziranı bekkiyorum. Nerden çıkarttınız 3 dönemi. Ben göremedim

jajacoelho, 1 saat önce

1 ay acemi askerlik sayılmadığı için 13 ekimde 20 yılımı dolduracağım..meb in son tarihi nisan sonu yapması yılda 3 defa eğitim yapılacağı ve bizim de son grupta olduğumuzu gösteriyor.Tüm eğitimler online gözüküyor.Umarım bakanlık 2025 yılı 2. ve 3. gruplar eğitimini yüz yüze veya akademide yapacak şeklinde bir garabette bulunmaz.


b3rn4
Müsteşar
23 Aralık 2024 19:57

Yooo herkes için tüm şartları taşıdığı tarihte sertifika düzenlenecektir yazıyor.

Örnek bile vermiş son sayfalarda.

Esraafad, 55 dk. önce

Kim dedi , kılavuzda sertifikaların düzenleme tarihi 5 Mayıs yazıyor, 15 Mayıs maaşına ancak yetişiyor


Özgürlükzamanı
Şef
23 Aralık 2024 20:02

Örneğin;

1- 5 Eylül 2024 tarihinde kıdem şartını sağlayan, eğitim programını 2 Ocak 2025

tarihinde tamamlayan ve değerlendirmesi 3 Ocak 2025 tarihinde sonuçlandırılan bir

öğretmenimiz için düzenlenecek sertifika tarihi tüm şartları taşıdığı tarih olan 2 Ocak

2025 olacaktır. Özlük ve mali haklarından sertifika tarihi olan 2 Ocak 2025 tarihi

itibarıyla yararlanacaktır.

2- 7 Ocak 2025 tarihinde kıdem şartını sağlayan, eğitim programını 14 Ocak 2025

tarihinde tamamlayan ve değerlendirmesi 15 Ocak 2025 tarihinde sonuçlandırılan bir

öğretmenimiz için düzenlenecek sertifika tarihi, tüm şartları taşıdığı tarih olan 14 Ocak

2025 olacaktır. Özlük ve mali haklarından sertifika tarihi olan 14 Ocak 2025 tarihi

itibarıyla yararlanacaktır.

3- 17 Mart 2025 tarihinde kıdem şartını sağlayan, eğitim programını 12 Ocak 2025

tarihinde tamamlayan ve değerlendirmesi 18 Mart 2025 tarihinde sonuçlandırılan bir

öğretmenimiz için düzenlenecek sertifika tarihi, tüm şartları taşıdığı tarih olan 17 Mart

2025 olacaktır. Özlük ve mali haklarından sertifika tarihi olan 17 Mart 2025 tarihi

itibarıyla yararlanacaktır


b3rn4
Müsteşar
23 Aralık 2024 20:15

30 nisan tarihinin bi özelliği var mı?


gazımıycen
Aday Memur
23 Aralık 2024 20:18
kılavuz senede 2 3 defa yayınlanır mı?

Özgürlükzamanı
Şef
23 Aralık 2024 20:33

Yılda 3 dönem olacak gibi

Ocak_Nisan

Mayıs_Ağustos

Eylül_Aralık

Toplam 13 mesaj

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