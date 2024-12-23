Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Aralık 2024 19:32
vekalet ile yer değişikliği

gerçekten mümkün değil mi (öyle denmişti yıllar önce)

mümkün ise nasıl yapılır ?

yada şunu yapma şansım var mıdır: örneğpin atamam yapıldı ama ben ilişik kesme ve yer değişikliğini 3 şuat ve sonrasına bıraktım ne olur (not: benimki il içi)

teşekkürler.

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