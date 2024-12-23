Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : supporters.


23 Aralık 2024 19:52
bu site memur degil . bildigin akkkaapee net olmus .

sayfaya bakiyosun sabahtan aksama kadar iktidar haberleri . 1 tane muhalefet haberi ikar o da elestirmek icindir .

memur ismini kullanmyin bari :))

tabi simdi bir de internet haberciligi yapanlara da basin karti verilmeye basladi ya ..

biraz tarafsiz haber yapin su anasayfada .

ama onu da yapamazsiniz ki :)))

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