Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Aralık 2024 19:54
2025 Ocak Ayı Aile Birliği Mazereti Hakkınfa

Merhaba arkadaşlar kılavuz yayınlandı.Yardımcı olacaklara şimdiden teşekkür ederim. Benim durumum şöyle : Ben özel sektör çalışanıyım. Eşim Kadrolu öğretmen. 2024 Ağustos atamasında eşimin işi dolayısıyla İzmir?e eş durumu yaptık. Fakat buradaki şirkette bazı sorunlar çıktı. Eşim tekrar İstanbul?a eski çalıştığı şirkete döndü. Bu doğrultuda kılavuza göre ben 2025 Ocak ayı aile birliği mazeretinden yararlanabilir miyim ? Kılavuzu okudum. Herhangi bir sorun göremedim. Ama sizlere de sormak istedim. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler.


rümeysa55
Aday Memur
23 Aralık 2024 20:12
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