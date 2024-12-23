Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Aralık 2024 20:11
2025 Engel Durumu Tayini Hakkında

Hocam merhaba. 2 Şubat 2022 atamasıyım. Bir ay bedelli askerlik yaptım ücretsiz izine ayrıldım.

Bugün yayınlanan mazeret tayini kapsamında annemin engellilik durumu sebebiyle annemin yanına gidebilir miyim? Annemin %60 civarında engellilik durumu var. Rapor mevcut.

Hocam ben evliyim Eşim atama bekleyen bir öğretmen. Puanı yüksek. Şu an için alım olurlarsa büyük ihtimalle atanacak. Eğer bu şubatta annemin yanına gidersem eşim atandıktan sonra eş durumu ile tekrar eşimin yanına gidebilir miyim?

Cevaplarsanız sevinirim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
23 Aralık 2024 20:15

Annenizin yardıma ihtiyacı varsa nasıl eşinin yanına gideceksin ? Annenin yardıma ihtiyacı yoksa neden bu durumu kullanıyorsun?


turkcebiliyorum
Aday Memur
23 Aralık 2024 20:30

Eşim ile beraber tekrar annemin yanına gelmek için

SorunCevaplayıN, 27 dk. önce

Annenizin yardıma ihtiyacı varsa nasıl eşinin yanına gideceksin ? Annenin yardıma ihtiyacı yoksa neden bu durumu kullanıyorsun?

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Uzmanlıkta Baz Alınan SüreO Gece Bu Gece ... ÖMK yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlandıŞubat ataması olanlar uzman olacak mı?Memurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??Kılavuz Yayımlandı ama Askerliğimiz Sayılmadı!Bu haksızlık değil mi?Memuru Borçlarını Bitirecek Uzun Vadeli 0 faizli krediÖMK Kılavuzu bugün yayınlanacak. Hayırlı olsun...Kariyer Basamakları Yönetmeliği yayınlandı.Hesaplama Tarihi1 günle unvan kaçırma

Sözlük

dilber 1 yılbaşı planımız 4 altında sert düşüş yaşanması 2 hürmüz 1 kırmızı kar yağdığı zaman 3 günaydın sözlük 1 yıpranmış banknotlar değiştirilebilir mi 2 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 19 fazla zeka yalnızlık mıdır sorunsalı 2 güne bir söz bırak 5

Son Haberler

Netanyahu: Gazze'de ateşkes görüşmelerinde ilerlemeler varBakan Işıkhan: Asgari ücreti bu hafta mutlaka açıklayacağızErdoğan: Suriye'deki yeni süreci en iyi okuyan ülke konumundayız16 yaşındaki Defne, Türkiye'nin en genç kadın pilot adayı olduTapuda yeni dönem: İşlemler için çipli kimlik zorunluluğu

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım