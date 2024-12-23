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Editörler : Lanet


23 Aralık 2024 20:20
kurumlar arasi nakil (belediyeden kaymakamliga)

Kurumlar arası nakil

Merhabalar halihazırda 657 ye tabi memurum, derece kademem 5/3ü

Belediyeden, kaymakamlığa naklen atanmak istiyorum kurumların onayı dahilinde olacak bu fakat kafama takılan bir soru var mahalli idarelerden bakanlık bünyesinde bulunan bir kuruma geçmek sıkıntı olur mu, bakanlık ayağında bir sorun çıkar mı acaba emsal teşkil eden arkadaşlarımız varsa yardımcı olursanız çok sevinirim

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