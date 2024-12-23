Öğretmen/polis mazeret ataması

Hocam şehir efsanesi bir kez eskiler diyor bilmeyen araştırmayan da inanıyor ve o laf gidiyor atama yönetmeliği ve mazeret ataması için şimdi yazda yetişir de kaldı ki senin atama onayın ve raporları versin eşim bu sebebi ile atamaya tabi oldu aile bütünlüğünü belirtip tayini yanına isteyecek bu kadar basit

Hocam şehir efsanesi bir kez eskiler diyor bilmeyen araştırmayan da inanıyor ve o laf gidiyor atama yönetmeliği ve mazeret ataması için şimdi yazda yetişir de kaldı ki senin atama onayın ve raporları versin eşim bu sebebi ile atamaya tabi oldu aile bütünlüğünü belirtip tayini yanına isteyecek bu kadar basit