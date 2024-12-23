Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Aralık 2024 20:21
Öğretmen/polis mazeret ataması

İyi akşamlar herkese, ben Ankara'da öğretmenim. Annemin sağlık durumundan dolayı İzmir'e tayin istedim ve çıktı. Ocağın ilk haftası başlamamı yapacağım. Polis eşiyim ve eşim bir kez bana tabi olmuştu. Ben göreve başladıktan sonra tayin istese şubat mazeretine yetişir mi? Nasıl hareket etmeli, neler yapmalıyız?


asikral1
Şef
23 Aralık 2024 22:17
Hocam şehir efsanesi bir kez eskiler diyor bilmeyen araştırmayan da inanıyor ve o laf gidiyor atama yönetmeliği ve mazeret ataması için şimdi yazda yetişir de kaldı ki senin atama onayın ve raporları versin eşim bu sebebi ile atamaya tabi oldu aile bütünlüğünü belirtip tayini yanına isteyecek bu kadar basit
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