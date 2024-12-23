Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Aralık 2024 20:21
Öğretmene tabi polis ataması/ sağlık özrü

İyi akşamlar herkese, ben Ankara'da öğretmenim. Annemin sağlık durumundan dolayı İzmir'e tayin istedim ve çıktı. Ocağın ilk haftası başlamamı yapacağım. Polis eşiyim ve eşim bir kez bana tabi olmuştu. Ben göreve başladıktan sonra tayin istese şubat mazeretine yetişir mi? Nasıl hareket etmeli, neler yapmalıyız?

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