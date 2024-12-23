Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Aralık 2024 20:58
Ömk Eylül ayında göreve başlayan ocakta hakediş veriliyor bu yanlış 4 aylık boşluk oluyor

Ömk Eylül ayında göreve başlayan ocakta hakediş veriliyor bu yanlış 4 aylık boşluk oluyor. Şubatta atanan günü gününe hakediş alacak böyle saçmalık olmaz . Eyyy MEB neden hep yanlış yaparsın bilerek isteyerek. Doğrusu şu 20 yılı dolan ve 2025 yılı içersinde 20 yılını dolduracak herkes başvuru yapıp tam 20 yılı dolduğu ayda hakedişini alsa da sorun olmasa.


Özgürlükzamanı
Şef
23 Aralık 2024 21:08

Hocam o örnek tarih sadece ekim kasim aralik... 20 yıl dolması kafi


savcıı
Şube Müdürü
23 Aralık 2024 21:15

Herseye bir kulp aramayın be

Uzman olan 6 bin başöğretmen olan 12 bin lira maaş zammı alacak

Böyle bir düzenleme yapmasalardi elinden gelen ne olacaktı

Kalkmissin saçma sapan şeylere itiraz ediyorsun


selcukturkce
Genel Müdür
23 Aralık 2024 21:30

Her şeyde itiraz edecek bir şey aramak ne saçma!


egeliinci
Genel Müdür
23 Aralık 2024 21:39

Bu kanunda emeği olan herkese teşekkürler


metal3
Aday Memur
23 Aralık 2024 21:41
Yetmez ama evet, keşke bu statü kalksa ve görev yapan tüm öğretmenlere Başöğretmen ünvanı verilse

TalhaEymenn
Aday Memur
23 Aralık 2024 21:41
Bu kadarı da şımarıklığa girer. Abartmayın. Biraz utanma duygunuz olsun arsızlaşmayın.

Y-K-P
Memur
23 Aralık 2024 21:50
Önceki dönemde de 10 yılı Eylül'de doldursan bile süreçle birlikte hakedişi ocakta alıyordun zaten ki. Tuhaf bir istek.
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