seri muhakemede hagb kararı aday memura etkisi

arkadaşlar merhaba, Trafiği tehlikeye atma suçundan dolayı seri muhakeme üsülüne göre yargılanacağım.Bununla ilgili bir kaç sorum olacaktır. Yardımcı olabilecek arkadaşlar yanıtlarsa sevinirim. Seri muhakeme üsülünde yergılandığımda kurumuma bildirim sağlanacak mı ? bir hukukçu bildirilmediğini söylemişti kesin net bilgisi olan var mıdır? bildirilirse ne gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalırım. Adaylık sürecinde olduğum için mesleki olarak ihraç edilir miyim ? bu süreçte yargı organının insiyatifine ve geçmişte herhangi bir suç kaydımın olmamasını değerlendirerek hiç ceza verilmeme durumu söz konusu olur mu ? yanıtlayan arkadaşlara teşekkürler.

arkadaşlar merhaba, Trafiği tehlikeye atma suçundan dolayı seri muhakeme üsülüne göre yargılanacağım.Bununla ilgili bir kaç sorum olacaktır. Yardımcı olabilecek arkadaşlar yanıtlarsa sevinirim. Seri muhakeme üsülünde yergılandığımda kurumuma bildirim sağlanacak mı ? bir hukukçu bildirilmediğini söylemişti kesin net bilgisi olan var mıdır? bildirilirse ne gibi yaptırımlarla karşı karşıya kalırım. Adaylık sürecinde olduğum için mesleki olarak ihraç edilir miyim ? bu süreçte yargı organının insiyatifine ve geçmişte herhangi bir suç kaydımın olmamasını değerlendirerek hiç ceza verilmeme durumu söz konusu olur mu ? yanıtlayan arkadaşlara teşekkürler.