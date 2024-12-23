Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


23 Aralık 2024 21:18
Eti Maden İşletmeleri İnşaat Mühendisleri

Arkadaşlar merhaba. Eti Maden işletmeleri Merkezi atamada Balıkesir Bigadiç, Kütahya Emet ve Eskişehir Seyitgazide inşaat mühendisi alımı açtı. Bu işletmelerden hangisi iyidir İnşaat mühendisleri bu işletmede madene inmek vs. gibi zor işler yapar mı çalışma şartları nasıldır bilen varsa yardımlarını beklerim :) En çok da Eti Maden İşletmelerinde İnşaat mühendisleri ne iş yapar onu merak ediyorum

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