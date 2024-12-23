Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Aralık 2024 21:32
Memuriyet yaşı?

Merhabalar 34 yaş üstü kontenjandan annem üniversite okuyacak bittiğinde 50 yaş civarı olacak devlet memuru olmak isterse herhangi bir engel var mı? Aynısı 40 yaşındaki görümcem için de geçerli. Hangi bakanlıkta üst yaş sınırı var hangisinde yok bilginiz var mı? Eğer misal sağlık bakanlığı ve milli eğitim bakanlığı yada düz memurluk için üst yaş atama sınırı varsa ona göre hareket edelim şimdiden teşekkürler

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