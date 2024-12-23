KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : supporters.


23 Aralık 2024 21:37
Uzman hukukçu alımları hk.

Arkadaşlar merhaba. Uzman-2 adıyla yapılan uzman hukukçu alımları hakkında bilgi verebilir misiniz? P3 Puanı istiyor yanlışım yoksa. 79 puan ile şansım var mıdır?

Bir de P4 puanı ile yapılan alımlarda puanımız kaç olursa atanma şansımız olur? (Bakanlıkların hukukçu alımlarında) 2025'deki KPSS için.

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