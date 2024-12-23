Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Aralık 2024 21:44
Uzmanlık Başvurusu

Hocalarım hizmet birleştirmeyi henüz yapmadım. Bu hafta yapacağım. Acaba hizmet birleştirmeyi tamamladıktan sonra uzmanlık için başvuru yapabilecek miyim. Yoksa ek basvuru süresini mi beklemek zorunda kalacağım...


Özgürlükzamanı
Şef
23 Aralık 2024 21:46

Birleştirmeyi elden hızlıca 1 günde halledersiniz

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