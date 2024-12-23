Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


23 Aralık 2024 21:44
Kurumlar arası nakil

kurumlar arasi nakil (belediyeden kaymakamliga)

Merhabalar halihazırda 657 ye tabi memurum, derece kademem 5/3ü

Belediyeden, kaymakamlığa naklen atanmak istiyorum kurumların onayı dahilinde olacak bu fakat kafama takılan bir soru var mahalli idarelerden bakanlık bünyesinde bulunan bir kuruma geçmek sıkıntı olur mu, bakanlık ayağında bir sorun çıkar mı acaba emsal teşkil eden arkadaşlarımız varsa yardımcı olursanız çok sevinirim


seyay
Müsteşar Yardımcısı
23 Aralık 2024 21:52

nakil kolay mı zor mu diye sormadığından naklinin kesin olacağı anlamı çıkıyor. Hiç bir şey olmaz merak etme. Belediyeden kaymakamlığa geçmiş kişi olarak senden korkarlar

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