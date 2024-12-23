Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


23 Aralık 2024 21:56
Tıbbi sekreterlikten Paramediğe geçmek

Hem Tıbbi sekreterlik hem de Paramedik mezunuyum. Tıbbi sekreterlikten atanıp paramediğe kurumlararası geçiş yapılıyor mu ?

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