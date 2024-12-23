Danıştay 2.daire başkanlığı kararlari

merhaba, arkadaşlar Danıştay 2.daire başkanlığında 3,5 yıldır dosyam bekliyordu 30 Ekim de karar verildi olarak yazıyor ve halen daha sonuçlanmadı. 22.donem Pomem güvenlik soruşturmasından elendim ve adli yargıdan cmk 223/2b maddesinden beraat aldım beraat almadan önce idare mahkemesi ve bim red vermisti. 223/2b den beraat alıp mesleğe dönen var mı ve geriye dönük yasal faiziyle beraber alabilir miyim. Bilgisi olan yazabilirse sevinirim

merhaba, arkadaşlar Danıştay 2.daire başkanlığında 3,5 yıldır dosyam bekliyordu 30 Ekim de karar verildi olarak yazıyor ve halen daha sonuçlanmadı. 22.donem Pomem güvenlik soruşturmasından elendim ve adli yargıdan cmk 223/2b maddesinden beraat aldım beraat almadan önce idare mahkemesi ve bim red vermisti. 223/2b den beraat alıp mesleğe dönen var mı ve geriye dönük yasal faiziyle beraber alabilir miyim. Bilgisi olan yazabilirse sevinirim