Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


23 Aralık 2024 22:14
Danıştay 2.daire başkanlığı kararlari
merhaba, arkadaşlar Danıştay 2.daire başkanlığında 3,5 yıldır dosyam bekliyordu 30 Ekim de karar verildi olarak yazıyor ve halen daha sonuçlanmadı. 22.donem Pomem güvenlik soruşturmasından elendim ve adli yargıdan cmk 223/2b maddesinden beraat aldım beraat almadan önce idare mahkemesi ve bim red vermisti. 223/2b den beraat alıp mesleğe dönen var mı ve geriye dönük yasal faiziyle beraber alabilir miyim. Bilgisi olan yazabilirse sevinirim

Alparslan92
23 Aralık 2024 22:34
223/2b den beraat alıp Danıştay 2.daire bim in vermiş olduğu kararı bozup polisliğe dönen var mıdır ? 30 ekimden beri birde karar verildi yazıyor ne zaman karar çıkar bilgisi olan var mıdır

muallimmm4638
Memur
23 Aralık 2024 22:42
sadece danıştay mı o kadar sürdü ? harbiden hukuk sıkıntı bu memlekette

Alparslan92
23 Aralık 2024 22:44
malesef adalet diye birşey yok toplam 6 yıldır bekliyorum.
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