Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Aralık 2024 22:26
Uzmanlık süresinde ücretli öğretmenlik süresi hesabı
Sigorta primi baz alınır diyor. Saçmalamakta nirvana olmuş adam 2 gün işe gitmiş 1 gün sigorta yatırmışlar ve kendi kurumunda kadroluyla aynı işi yapmış sigorta baz alinir diyor. Ne kadar görev yaptıysa okadar yansıtılmalı. Ücretliye kadroda sigorta degil sure baz alindiysa şimdi neden bu şekilde ilginç..

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