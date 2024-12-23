Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


23 Aralık 2024 22:39
22.donem Pomem mezunlari
güvenlik soruşturmasından mezuniyetime 1 hafta kala çıkarıldım ve 223/2b den beraat ettim hiçbir bağlantım suçum olmadığına dair bu durumu yaşayıp iade olan mi Danıştay da dosyam 3.5 yıldır bekliyordu 30 Ekim de karar verildi yazıyor 2 ay oldu halen açıklanmadı daha ne kadar beklerim ve göreve iadem olur mu

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