Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Aralık 2024 22:52
Ders ücreti karşiligi neleri kapsiyor

Ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler,

Bu madde usta ogreticilerede uygun degilmi ki bilen arkadaslar yazarsa iyi olur

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