Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


23 Aralık 2024 22:55
09 Şubat 2015'te atanan arkadaşlar toplanabilir miyiz? Bir konuda bilgiye ihtiyacım var

Merhabalar. Öncelikle 9 Şubat 2015'te göreve başladım. Sonra kısa dönem askerlik yaptım. Ve öncesinde de 1 yıl ücretli öğretmenlik yaptım. Uzman olabiliyor muyum? Emekliliğe esasa göre evet. Düşüncelerinizi alabilir miyim

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