223/2b beraat

6 yıl önce Pomem egitimindeyken mezuniyetime 1 hafta kala elendim 3.5 yıl önce 223/2b maddesiyle beraat ettim. Şuan Danıştay 2.dairede 30 Ekim'de karar verildi yazıyor halen sonuçlanmadı bekliyorum. Sorum şu 223/2b maddesiyle beraat alıp polisliğe dönen var mı ve daha ne kadar beklerim bu süreci karar olumlu çıktıktan sonra ne kadar sürede mesleğe baslarim

6 yıl önce Pomem egitimindeyken mezuniyetime 1 hafta kala elendim 3.5 yıl önce 223/2b maddesiyle beraat ettim. Şuan Danıştay 2.dairede 30 Ekim'de karar verildi yazıyor halen sonuçlanmadı bekliyorum. Sorum şu 223/2b maddesiyle beraat alıp polisliğe dönen var mı ve daha ne kadar beklerim bu süreci karar olumlu çıktıktan sonra ne kadar sürede mesleğe baslarim