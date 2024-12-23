KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Aralık 2024 23:32
223/2b beraat
6 yıl önce Pomem egitimindeyken mezuniyetime 1 hafta kala elendim 3.5 yıl önce 223/2b maddesiyle beraat ettim. Şuan Danıştay 2.dairede 30 Ekim'de karar verildi yazıyor halen sonuçlanmadı bekliyorum. Sorum şu 223/2b maddesiyle beraat alıp polisliğe dönen var mı ve daha ne kadar beklerim bu süreci karar olumlu çıktıktan sonra ne kadar sürede mesleğe baslarim

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