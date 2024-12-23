KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


23 Aralık 2024 23:32
Mezuniyet öncesi güvenlik soruşturmasından elenmek

6 yıl önce Pomem egitimindeyken mezuniyetime 1 hafta kala elendim 3.5 yıl önce 223/2b maddesiyle beraat ettim. Şuan Danıştay 2.dairede 30 Ekim'de karar verildi yazıyor halen sonuçlanmadı bekliyorum. Sorum şu 223/2b maddesiyle beraat alıp polisliğe dönen var mı ve daha ne kadar beklerim bu süreci karar olumlu çıktıktan sonra ne kadar sürede mesleğe baslarim

Çok Yazılan Konular

Kan değerleri ve sağlık raporuPomem'den daha önce istifa edip tekrar Pomem başvuru yapmakPomem miyop astigmat derecesi

Sözlük

altında sert düşüş yaşanması 2 gih sınıfı memurlar 1 Didier Drogba 1 Bugün olanlar 1 düşman 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 17 carry on 1 değişik yollarda 1 trip atan kadın 1 fazla zeka yalnızlık mıdır sorunsalı 5

Son Haberler

5 milyon 940 bin makaron ele geçirildiBitkisel ilaçlar için Sağlık Bakanlığı'na çağrıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan patlamaya ilişkin paylaşımEkonomide 2024 böyle geçti2025'te KİT'lere personel alımları nasıl yapılacak?

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım