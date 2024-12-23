Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


23 Aralık 2024 23:40
Analık izninde derece kademe ilerlemesi ve promosyon ile ilgili

Analık iznim Mayıs'ta sona erdi. Ücretsiz izne ayrıldım iki seneligine. İki sene sonra işe başlamayı düşünüyorum bu durumda ise basladigimda promosyon alabilecek miyim. Ayrıldığımda 8/3 idi. Yüksek lisansa başladım. Döndüğümde bitmiş olacak. Kademem kaça düşer? İzinde Kademe ilerlemesi devam ediyor mu ,6633 sayılı kanunda anladığım kadarıyla devam ediyor. Fakat adliyedeki müdürler hizmetten sayilmayacagi için kademe ilerlemen durur diyorlar. Bilgisi olan varsa yardımcı olabilirse sevinirim


E.Kayı Han
Editor
24 Aralık 2024 00:27

6633 sayılı kanun Katar da Türk askerinin konuşlanmasına dair kanun.

Ücretsiz izinde ki süreniz derece kademe ilerlemesinde dikkate alınmaz.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Memuru Borçlarını Bitirecek Uzun Vadeli 0 faizli krediTH'den GİH'e geri dönüşVakıfbank promosyon güncellemesiSınav ücretiBir Gün Mesaiye Gitmeyip Sonrasında Mazeret Sunmak Neticesi Ne Olur?Son düzlükteyimElektrik teknisyeniyim 2. yıllık bilgisayar bölümü okusam tekniker maaşından faydalanabilir miyim?İstifa edip Öğretmenliğe geçmeVardiyada çalışan infaz ve koruma memurunu sebepsiz yere başka bir vardiya görevlendirme usulleriYazı işleri müdürü tayini

Sözlük

kırmızı kar yağdığı zaman 3 düşünmek için süre isteyen kız 2 okudum da 1 güne bir söz bırak 5 Geceye berbat bir his bırak 1 carry on 1 evli evinde,köylü köyünde gerek 2 körler sağırlar,birbirini ağırlar. 2 değişik yollarda 1 Didier Drogba 1

Son Haberler

Memurluktan istifa eden kişinin emeklilik şartları nasıl belirlenir? Emekli ikramiyesi alabilir mi?24 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıklarıKayserispor-Galatasaray maçında tribün olaylarına karışan 1 taraftar tutuklandıBursa'da gıda deposundaki yangın kontrol altına alındıÜç ilde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım