Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


24 Aralık 2024 00:19
24 saat çalıştırma hakkında

Hepinize merhaba. Bayağı araştırma yaptım yönetmelik okudum ama bulamadım bilen varsa çok sevinirim,

Üniversite hastanesinde biyologum transfüzyon merkezinde çalışıyorum . Laboratuvarda hafta sonları 24 saat tek nöbet tutuyoruz? Yasal mı? Değilse hangi yönetmelikte yazıyor? Cimere de yazmayı planlıyorum çok teşekkür ederim

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