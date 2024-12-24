Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 00:26
Uzman öğretmenlik Geçmişe yönelik ödememi yapilacak

1-5 Eylul2024tarihinde kıdem sartını saglayan,egitim programını 2Ocak 2025 tarihinde tamamlayan vedegerlendirmesi 3Ocak 2025 tarihinde sonuclandırılan bir ogretmenimiz icin duzenlenecek sertifika tarihi tum sartları tasıdıgı tarih olan 2Ocak 2025 olacaktır. Ozluk ve mali haklarından sertifika tarihiolan 2Ocak 2025 tarihi itibarıyla yararlanacaktır.

Bu maddeden ne anlamalıyız?


simon44
Şef
24 Aralık 2024 00:31

Pardon arkadaşlar yanlış anlaşılma olmuş kusura bakamyiniz.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Uzmanlıkta Baz Alınan SüreÖMK Kılavuzu bugün yayınlanacak. Hayırlı olsun...Memurlukta Geçen Süreler Uzman Öğretmenlikten Sayılacak mı ?Memurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??Hesaplama TarihiNorm Fazlası Öğretmene Ders Verilir Mi1 günle unvan kaçırmaÖmk Eylül ayında göreve başlayan ocakta hakediş veriliyor bu yanlış 4 aylık boşluk oluyorKadrolu Memurların istifası 15 gün içinde onaylanmazsa atama yanar mı?2025 Ocak Ayı Aile Birliği Mazereti Hakkınfa

Sözlük

fenerbahceli olmak 1 Yarın yokmuşcasına yemek yiyen insan 1 gih sınıfı memurlar 1 değişik yollarda 1 düşman 1 Geceye berbat bir his bırak 1 3'ü bir arada 1 simit 2 21 aralık 2 hürmüz 1

Son Haberler

Memurluktan istifa eden kişinin emeklilik şartları nasıl belirlenir? Emekli ikramiyesi alabilir mi?24 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıklarıKayserispor-Galatasaray maçında tribün olaylarına karışan 1 taraftar tutuklandıBursa'da gıda deposundaki yangın kontrol altına alındıÜç ilde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım