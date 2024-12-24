görevlendirme mdr yrd

görevlendirme müdür yardımcısı olmak istiyorum. tavsiye eder misiniz ? ek dersleri kaç saat üzerinden nasıl hesaplanıyor. Yaz tatilinde tatil ne kadar . Yaz tatilinde ek ders var mı ? bilen bir öğretmen arkadaşim varsa çok sevinirim

görevlendirme müdür yardımcısı olmak istiyorum. tavsiye eder misiniz ? ek dersleri kaç saat üzerinden nasıl hesaplanıyor. Yaz tatilinde tatil ne kadar . Yaz tatilinde ek ders var mı ? bilen bir öğretmen arkadaşim varsa çok sevinirim