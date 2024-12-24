Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 01:06
görevlendirme mdr yrd
görevlendirme müdür yardımcısı olmak istiyorum. tavsiye eder misiniz ? ek dersleri kaç saat üzerinden nasıl hesaplanıyor. Yaz tatilinde tatil ne kadar . Yaz tatilinde ek ders var mı ? bilen bir öğretmen arkadaşim varsa çok sevinirim

SorunCevaplayıN
Genel Müdür
24 Aralık 2024 01:16

Calistigin sürece ek ders var. Ek ders çalıştığım kuruma göre degisir


1Muallimbey
Aday Memur
24 Aralık 2024 01:19
evet çok net bir cevap olmus

1Muallimbey
Aday Memur
24 Aralık 2024 01:24
haftalık kaç saat ek ders alınır .
SorunCevaplayıN, 1 saat önce

Calistigin sürece ek ders var. Ek ders çalıştığım kuruma göre degisir


el elif
Aday Memur
24 Aralık 2024 01:35
20saat haftaici ekders.3nobet..haftasonu kurslar dyk açık lise vb varsa 2saat günlük yönetim dersi..okulunun yurdu varsa belleticilik.yazin da görevin devam ederse ki izin kullanmazsan nöbet hariç devam eder hafta içi ekdesin ama genelde yazın biter gorevlendirme.
1Muallimbey, 1 saat önce
haftalık kaç saat ek ders alınır .
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