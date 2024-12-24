msb sözleşmeli mühendis maaşı

msb'de mühendis maaşları ne kadar bilgisi olan var mıdır? diğer bakanlıklara göre daha az diyorlar doğruluk payı nedir?

msb'de mühendis maaşları ne kadar bilgisi olan var mıdır? diğer bakanlıklara göre daha az diyorlar doğruluk payı nedir?