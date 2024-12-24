Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Aralık 2024 06:25
iş sağlığı ve güvenliği...
malum, kamu kurumları için 6331 sayılı kanun 01.01.2025 te yürürlüğe giriyor. acaba ne gibi değişiklikler olacak. duyumu olan paylaşsın...

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