Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 06:50
Yedek subay öğretmenlik hesaplandı mı?
Arkadaslar sizde baş ogretmenlik icin gecerli sureye katildi mi,ben de hala hesaba katilmadi gorunuyor.

Çok Yazılan Konular

Uzmanlıkta Baz Alınan SüreÖMK Kılavuzu bugün yayınlanacak. Hayırlı olsun...Memurlukta Geçen Süreler Uzman Öğretmenlikten Sayılacak mı ?Ömk Eylül ayında göreve başlayan ocakta hakediş veriliyor bu yanlış 4 aylık boşluk oluyorMemurlukta geçen sürelerin Uzman Öğretmenlik'te dikkate alınmaması??Hesaplama TarihiNorm Fazlası Öğretmene Ders Verilir Mi1 günle unvan kaçırmaKadrolu Memurların istifası 15 gün içinde onaylanmazsa atama yanar mı?görevlendirme mdr yrd

Sözlük

fazla zeka yalnızlık mıdır sorunsalı 2 carry on 1 İçinden geleni söyle 3 olmamama 2 adıyaman 1 yılbaşı planımız 18 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 17 körler sağırlar,birbirini ağırlar. 2 değişik yollarda 1 arka sokaklar 1

Son Haberler

Memurluktan istifa eden kişinin emeklilik şartları nasıl belirlenir? Emekli ikramiyesi alabilir mi?24 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıklarıKayserispor-Galatasaray maçında tribün olaylarına karışan 1 taraftar tutuklandıBursa'da gıda deposundaki yangın kontrol altına alındıÜç ilde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Editörün Seçimi

Memur maaşları yeniden değerleme oranında arttırılmalıdırSizce ocak ayında memurlara refah payı verilir mi?Sizce 2025 yılı için asgari ücret kaç lira olacaktır?2024 Aralık maaşlarımızı yazalımOcak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme TalepleriTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alım