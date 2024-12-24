Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


24 Aralık 2024 07:39
İcra
2023 den beri 4b sözleşmeli personel olarak çalışıyorum. Ödeme gücü yetersizliğinden dolayı 4 ayrı bankaya olan borçlarımı ödemekte zorluk çekiyorum.

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