Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


24 Aralık 2024 08:13
sma hastası bir bebek için yardım.

erzurum e tipinde görev yapan infaz koruma memuru arkadaşımızın oğlu için yardım % 77 ye ulaşmış olup destekleriniz ile bu para toplanacaktır. oğlumuzun 1 kg alması durumunda tedavi yapılmaacak , aç bırakılacaktır. lütfen destek olalım. kurumlarımızda vardiyalarda ve yemekhanelerde kumbara koyup yardım toplayalım. cte izinli. ıban sosyal medyada mevcut

YUNUS EMRE TURAN İÇİN..

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