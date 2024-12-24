KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 08:29
2024/2 merkezi atama; Eüaş / Teiaş / Tedaş , MTA , AFAD, Msb akaryakıt İkmal, Türk şeker (Düz memurl

2024/2 Tercihlerin bitmesine son 2 gün kaldı, lütfen bilenler yardımcı olursa çok sevinirim. Düz memur olarak nereyi tavsiye edersiniz . Maaş,lojman,servis , sonradan Adana'ya* tayin hakkı , özelleştirme mağduru olmama vs..

Evliyim , 2 çocuk var . İktisat mezunu puan 85 . Tercih yapmak istiyorum .

İlgilendiğim kurumlar ; Eüaş , Teiaş , Tedaş , MTA , AFAD , MSB akaryakıt İkmal,GAP kalkınma idaresi ve en son Türk şeker .

Son sorum ; 2024/2 tercihlerinde özelleştirme kapsamına alınan santral var mı bildiğiniz?

Teşekkür ederim ...

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