Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


24 Aralık 2024 08:54
Memuriyette üst yaş sınırı var mı?

Sorum başlıkta arkadaşlar


cetek
Şube Müdürü
24 Aralık 2024 09:02

65 üst sınır. Sağlık raporu ve amir izni ile 72 yaşına kadar çalışılabilir.

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