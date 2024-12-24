Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


24 Aralık 2024 08:54
Diğer Memurlar

Öğretmeninin askerinin vs.. diğer memurların bu forumda asalak gibi ne işi var anlamıyorum.

Biz burada maaş, özlük hakları vs.. yazıyoruz cahiller topluluğu buraya zıplıyor.

Polis ayda en az 240 saat hafta sonu, tatil, bayram, gece demeden toplumda ne kadar sorunlu şahıs ve terörist varsa onunla uğraşıyor, mobbinge maruz kalarak ağır şartlarda çalışıyor. 2. şark, mazeretlerin değerlendirilmemesi gibi saçma sapan şeylerle mücadele ediyor.

Bunların karşılığında aldığı maaş rezil ötesi durumda.

O yüzden ceviz kabuğunu doldurmayacak sorunlarınızı gidin kendi forumunuzda yazın


memuraday-y
Şube Müdürü
24 Aralık 2024 09:28

Senin diğer insanlarla ne derdin var?


Ahmet can10
Aday Memur
24 Aralık 2024 09:32
Şaşkın tarihçi denen gelmedi mi daha gelir az sonra

poyrazmurat2525
Aday Memur
24 Aralık 2024 09:34

olum sizin kafanız basmıyormu bak forum başlığına emniyet genel müdürlüğü yazıyor.

gidin kendinizle alakalı yerde takılın hiçmi onurunuz şerefiniz yok

memuraday-y, 7 dk. önce

Senin diğer insanlarla ne derdin var?

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