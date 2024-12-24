Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


24 Aralık 2024 09:03
Bu haftaki memur kanunları düzenlenmesindeki toplantıda üniversite idari personele tayin hakkı gelir

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