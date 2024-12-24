Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


24 Aralık 2024 09:47
Aday öğretmenim ciddi bir aile problemim var tayin için ne yapabilirim.

Merhaba ilk atamam ailemin yaşadığı şehire çıktı. Ancak şöyle bir durum gelişti ailemle şuan ciddi bir problem yaşıyoruz adli boyuta taşınmadı ancak bundan da çekiniyoruz karşılıklı olarak ve bu durum beni maalesef çok kötü etkiledi gerek psikolojik gerek sosyal anlamda daha mesleğe başlamadan soğuma seviyesine geldim. Ve ciddi anlamda şehir değiştirmek istiyorum ancak beni bu toparlar çalışacağım okul merkezi ona rağmen gerekirse doğuya bile razıyım nasıl bir yol izleyebilirim.


bersan_42
Şef
24 Aralık 2024 11:03

ilçe milli eğitime giderek durumunuzu belirtin. başka ilçeye görevlendirme yapsınlar. geçici çözüm en azından...

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